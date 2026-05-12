В Волгоградской области главу района осудили условно за гибель сотрудника

Гель стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) после степного пожара летом 2022 года. По версии следствия, глава района направил на тушение огня сотрудников администрации без специальной подготовки. Во время пожара один их них погиб, еще несколько — пострадали. Судебный процесс продолжался несколько лет, при этом Гель до сих пор остается главой района.