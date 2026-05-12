Будущим водителям облегчили условия сдачи экзаменов на права в ГИБДД

С 12 мая вступили в силу новые правила сдачи экзаменов на водительские права в Госавтоинспекции. Ключевое изменение касается сроков проведения практического экзамена после успешной сдачи теоретической части, что значительно упрощает процесс получения прав и сокращает время ожидания для кандидатов. Об этом сообщила «Российская газета».
Ранее правила предусматривали, что теория действительна в течение 180 дней, однако не было чётко прописано, когда должен быть назначен практический экзамен. В регламенте МВД был указан срок в 45 рабочих дней, но не все сотрудники ГИБДД следовали этому правилу. В результате некоторые кандидаты сталкивались с необходимостью ждать практического экзамена до 4−5 месяцев после успешной сдачи теории, что могло привести к потере навыков вождения и невозможности пересдать экзамен из-за истечения срока действия теории.
Для сравнения, процент успешной сдачи теории с первого раза в 2025 году составлял 43%, а практического экзамена — 19%.
Новые правила устанавливают максимальный срок в 60 дней для назначения практического экзамена после успешной сдачи теории. Это упрощает процесс получения прав и сокращает время ожидания.
Однако есть и некоторые ограничения. Если кандидат несколько раз не смог сдать практический экзамен, а с момента успешной сдачи теории прошло более полугода, ему придётся пересдавать теорию заново.
Также внесены изменения в правила проведения теоретического экзамена. Кандидатам запрещено использовать любые средства связи и устройства для помощи во время экзамена. За нарушение этих правил кандидат не только не сдаст экзамен, но и будет допущен к пересдаче только через год.