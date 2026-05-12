Губернатор Глеб Никитин представил модель развития детской индустрии

Нижегородская модель развития индустрии детских товаров была представлена на профильном Всероссийском конгрессе в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, отметив, что министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов привел регион в пример как площадку, где социальные меры поддержки эффективно стимулируют местное производство.
Губернатор Глеб Никитин рассказал о работе регионального кластера, выручка которого за три года выросла в 3,3 раза. В основе модели лежит принцип, при котором «социальный рубль» поддерживает семью и одновременно создает рынок для отечественных предприятий. Одной из ключевых мер стала программа «Подарок новорожденному», в рамках которой выдано уже более 15 тысяч сертификатов на местную продукцию.
Кроме того, в регионе активно развиваются пункты проката детских вещей и готовится проект по внедрению единой школьной формы. По словам Максима Черкасова, на нижегородском стенде в Москве было представлено более 150 наименований продукции — от мебели и текстиля до развивающих игр. Такой комплексный подход позволяет не только помогать родителям, но и создавать новые рабочие места в области.
Ранее сообщалось, что свыше 4 тысяч нижегородских семей получили маткапитал с начала 2026 года.