Поиск Яндекса
Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Глеб Никитин представил модель развития детской индустрии

Нижегородский опыт поддержки семей и производителей детских товаров признали образцовым на федеральном уровне.

Нижегородская модель развития индустрии детских товаров была представлена на профильном Всероссийском конгрессе в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, отметив, что министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов привел регион в пример как площадку, где социальные меры поддержки эффективно стимулируют местное производство.

Губернатор Глеб Никитин рассказал о работе регионального кластера, выручка которого за три года выросла в 3,3 раза. В основе модели лежит принцип, при котором «социальный рубль» поддерживает семью и одновременно создает рынок для отечественных предприятий. Одной из ключевых мер стала программа «Подарок новорожденному», в рамках которой выдано уже более 15 тысяч сертификатов на местную продукцию.

Кроме того, в регионе активно развиваются пункты проката детских вещей и готовится проект по внедрению единой школьной формы. По словам Максима Черкасова, на нижегородском стенде в Москве было представлено более 150 наименований продукции — от мебели и текстиля до развивающих игр. Такой комплексный подход позволяет не только помогать родителям, но и создавать новые рабочие места в области.

Ранее сообщалось, что свыше 4 тысяч нижегородских семей получили маткапитал с начала 2026 года.

Узнать больше по теме
Антон Алиханов: биография самого молодого губернатора в современной России и главы Минпромторга
Главное из биографии министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. В 30 лет чиновник стал губернатором Калининградской области, еще через восемь он возглавил министерство. Политик не стесняется говорить о семье, работе, детстве и своем непростом прошлом.
Читать дальше