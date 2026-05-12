Нижегородская область подписала соглашение с ГК «Детский мир» на площадке Конгресса индустрии детских товаров

Правительство Нижегородской области и ГК «Детский мир» заключили соглашение о сотрудничестве на площадке Конгресса индустрии детских товаров (0+). Подписи под документом поставили губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и член правления — директор по взаимодействию с органами государственной власти ГК «Детский мир» Алексей Иванов.
«Сегодня в Нижегородской области мы последовательно выстраиваем систему поддержки индустрии детских товаров — от консультации предприятий по инструментам господдержки и развития кооперации до интеграции продукции нижегородских производителей в региональные социальные проекты. И соглашение с одним из крупнейших федеральных ритейлеров — важная часть этой работы. Для нас принципиально важно создавать условия, при которых нижегородские производители могут развиваться, расширять ассортимент и уверенно выходить в крупные торговые сети», — отметил Глеб Никитин.
На региональном уровне работу по поддержке индустрии детских товаров осуществляет министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.
«Соглашение охватывает сразу несколько направлений взаимодействия. Мы планируем проработать механизмы грантовой поддержки для нижегородских производителей детских товаров, запустить пилотный проект по развитию сотрудничества с маркетплейсом торговой сети, а также внедрять инструменты электронных сертификатов», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. «Соглашение с правительством Нижегородской области является логичным продолжением нашей совместной работы и уже реализованных проектов по масштабированию регионального производства, способствует решению важной задачи по поддержке семей — от рождения ребенка до школы, обеспечивая родителей качественными, практичными и доступными товарами. Не менее важна для нас социальная составляющая: совместное развитие электронных сертификатов и благотворительных программ», — дополнил директор по взаимодействию с органами государственной власти «Детского мира» Алексей Иванов.
Конгресс индустрии детских товаров проходит в Москве с 12 по 14 мая. Организаторами выступают Минпромторг России и Ассоциация предприятий индустрии детских товаров.
Напомним, на конгрессе работает стенд Нижегородской области. На нем представлено более 150 наименований продукции участников кластера ИДТ. Среди позиций — мебель, текстиль, товары для ухода за детьми, игровые развивающие решения. Экспозиция разделена на несколько тематических зон: пространство пункта проката для малышей, зоны с продукцией для младенцев и подростков, детскую и подростковую игротеку. Отдельная часть стенда посвящена мультимедийному контенту.
Обо всех мерах поддержки нижегородские предприниматели, в том числе представители ИДТ, могут узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301 29 94 (звонок бесплатный).
По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный с 2025 года президентом Владимиром Путиным, станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.