Фотовыставка «Портрет русского солдата» открылась в НГХМ

Фотовыставка Леонида Гройсмана «Портрет русского солдата», посвящённая СВО, связала воедино День Победы и день сегодняшний. В экспозицию в стенах Художественного музея вошло 65 фотографий, героями которых стали люди разных возрастов, профессий и судеб, для которых главным в жизни стала защита Родины.
С 2023 года по сегодняшний день известный нижегородский фотограф Леонид Гройсман регулярно приезжал в зону боевых действий и создал летопись СВО. Здесь нет постановочных кадров — все они сделаны в повседневных условиях. В итоге получился большой документально-художественный цикл, рассказывающий правду о жизни «за ленточкой».
Некоторые герои этих фото уже ушли из жизни, и чёрно-белые снимки стали данью памяти. Другие снова и снова возвращаются на СВО. Кто-то и сегодня несёт свою вахту. У портретов нет названий. Зритель, пришедший на выставку, не узнает имён тех, кого запечатлел фотограф, но прочувствует их эмоции, их силу, их боль….
Есть среди портретов один, потрясающий своей силой. Его герой склонил голову и закрыл рукой глаза… Плачет он или в отчаянии — это знает лишь фотограф, но глядя на это фото, невозможно остаться равнодушным. И это неправда, что мужчины не плачут. Плачут даже самые сильные… А с соседнего фото улыбаются зрителю бойцы госпиталя, и в их улыбке читается решимость вернуться на поле боя. Кто-то намеренно позирует фотографу, кто-то попал в кадр случайно, но каждое из этих фото — история.
На некоторых фотографиях военные запечатлены вместе со своими четвероногими друзьями, и в таких кадрах столько доброты, ласки и нежности, что сразу понимаешь, что это не просто дружба собаки и хозяина. Они вместе несут все тяготы военной жизни. И, быть может, стали друг для друга единственными близкими существами в мире. Открывая выставку, фотограф рассказал, что, разделяя с бойцами быт и кров, он давно стал для них своим, на него не смотрят как на постороннего. Это и позволяет ему создавать правдивые кадры.
«Такая съёмка отличается от работы военкоров. К моему приезду никто ничего не готовит. Мы просто приезжаем, живём вместе с ребятами, работаем на месте. Меня с фотоаппаратом просто перестают замечать и с человеческой, и с фотографической точки зрения и относятся с доверием, по-братски, искренне, по-настоящему, — поделился Леонид Гройсман. — Моей целью было создать собирательный портрет нашего солдата, показать людей разных судеб. Среди них — бойцы штурмовых отрядов “Шторм”, разведчики, бэпэлэашники, водители, техники, артиллеристы, ну и, конечно, медики и бойцы в госпиталях. Всё это — портреты, снятые в реальной обстановке».
Фотограф признался, что на фронте условия часто не позволяют снимать окружающие детали по соображениям безопасности, поэтому многие кадры достаточно просты по композиции и выразительным средствам.
«Зато это даёт возможность пристальнее вглядеться в лица и глаза героев», — объяснил Леонид Гройсман.
Увидеть выставку можно до 31 мая.
