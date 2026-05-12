Фотовыставка «Портрет русского солдата» открылась в НГХМ

На некоторых фотографиях военные запечатлены вместе со своими четвероногими друзьями, и в таких кадрах столько доброты, ласки и нежности, что сразу понимаешь, что это не просто дружба собаки и хозяина. Они вместе несут все тяготы военной жизни. И, быть может, стали друг для друга единственными близкими существами в мире. Открывая выставку, фотограф рассказал, что, разделяя с бойцами быт и кров, он давно стал для них своим, на него не смотрят как на постороннего. Это и позволяет ему создавать правдивые кадры.