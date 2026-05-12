Суд конфисковал имущество бывшего министра КЧР на 64,6 млн рублей

Черкесский городской суд удовлетворил требовение прокуратуры Карачаево-Черкесской Республики об обращении в доход государства имущество бывшего министра имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесии Дмитрия Бугаева. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.
Сумма изъятого имущества составила 64,6 млн руб. В доход государства были обращены 22 объекта недвижимости и три автомобиля. «В ходе проверки установлено, что в период с 2015 по 2025 год мужчина, занимавший должности в органах власти региона, приобрел объекты недвижимости и транспортные средства общей стоимостью более 310 млн рублей, зарегистрировав их на родственников и доверенных лиц. Документальное подтверждение происхождения средств, использованных для приобретения имущества, отсутствует», — говорится в сообщении.
Дмитрий Бугаев находится под стражей. Следствие считает, что экс-министр организовал фиктивный аукцион по продаже имущества в 2019 году. Предприятие «Теплоэнерго» передало активы в казну КЧР, но министр исключил конкурентов и передал их подконтрольной компании по заниженной цене. Это напрямую ударило по региональным финансам на 16,7 млн руб.