Последний звонок пройдет удаленно для 55 белгородских школ

Для части школьников приграничья сохраняются особые условия прохождения аттестации. Так, 8 365 девятиклассников получат аттестаты по итогам промежуточной аттестации без сдачи экзаменов. Еще 3 306 одиннадцатиклассников смогут выбрать между сдачей ЕГЭ и получением аттестата по итоговым оценкам за 10-й и 11-й классы. Вручение аттестатов девятиклассникам пройдет в два этапа: для тех, кто не сдает экзамены, оно завершится до 12 июня, а для сдающих ОГЭ — с 22 июня по 10 июля. Выпускные вечера и вручение аттестатов одиннадцатиклассникам запланированы на 27 июня.