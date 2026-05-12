В Воронеже за 156 млн обновят остановки на Плехановской и Московском проспекте

В марте стало известно, что в этом году в Воронеже начнется практическая реализация проекта создания метробуса. От главного корпуса Воронежского государственного университета (ВГУ) до памятника Славы для него будет создана специальная полоса в результате модернизации выделенной полосы с правой стороны проезжей части. Губернатор Александр Гусев сообщил, что в летние месяцы работы проведут на Московском проспекте и улице Плехановской. По словам господина Гусева, в областном центре планируют реконструировать остановочные площадки так, чтобы они соответствовали высоте пола транспорта. Это позволит пассажирам не наступать на проезжую часть. Павильоны, в свою очередь, станут значительно длиннее и шире, их оборудуют навесами.