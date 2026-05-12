Назначен судья по делу экс-главы Индустриального района Перми

В Пермском гарнизонном военном суде назначен председательствующий, который будет рассматривать уголовное дело в отношении Дмитрия Дробинина. Приговор в отношении бывшего муниципального служащего вынесет судья Павел Ишутин. Господину Дробинину инкриминируется дача взятки за получение диагноза о негодности к военной службе. В момент совершения предполагаемого преступления господин Дробинин был военнослужащим и участвовал в специальной военной операции. Также он обвиняется в краже в особо крупном размере 2 млн руб. с банковского счета сослуживца.

Ранее Дмитрий Дробинин решением апелляционной инстанции был приговорен к четырем годам лишения свободы и запрету занимать определенные должности в течение пяти лет. Также ему назначено дополнительное наказание в виде штрафа 1,8 млн руб.