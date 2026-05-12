Профсоюзы сказали, может ли начальник объявить выговор белорусам за невыполненное поручение в мессенджере

Федерация профсоюзов рассказала БелТА, могут ли наказать белорусов (к примеру, начальник объявит выговор) за невыполненное поручение в мессенджере.
Поводом послужила история одной из сотрудниц сферы жилищно-коммунального хозяйства. Женщина обратилась к профсоюзному юристу после того, как ее наниматель пригрозил выговором за невыполнение поручения в мессенджере.
В организации была создана группа в одном из мессенджеров, в которой состоят руководители структурных подразделений, а также отдельные специалисты. По словам женщины, она всегда стремилась выполнять подобные задание. Но однажды в течение всего дня в группе было много сообщений — все отчитывались про выполнение различных поручений. В итоге одно из сообщений от руководителя белоруска пропустила, не предоставив в указанный срок запрашиваемую письменную информацию.
По мнению юристов, использовать мессенджер в рабочих целях не запрещено, однако есть один нюанс. Оно законно при взаимном согласии сторон. Оптимально, если порядок их использования регламентирован внутренними правилами организации или же прописан в трудовом договоре, где четко указано взаимодействие сторон.
Председатель областной организации отраслевого профсоюза Павел Жуков обратил внимание на увеличившееся число вопросов со стороны работников, которые связаны с использованием в работе мессенджеров:
— Для нанимателей и порой самих работников это удобный инструмент, повышающий оперативность в работе. Однако его применение имеет ряд условий, которые, как мы видим, не всегда соблюдаются.
По его словам, в указанной ситуации использование в работе мессенджера в организации не было регламентировано. При этом само приложение было установлено на личных телефонах сотрудников. Вместе с тем в документах никак не была закреплена обязанность работников с периодичностью просматривать и отвечать на сообщения в группе. Не был урегулирован и вопрос подтверждения факта принятия сотрудником того или иного поручения, которое ему адресовано в личном сообщении или же в группе. Не учитывались и ситуации, когда приложение в телефоне зависло, разрядилась батарея и так далее.
Правовой инспектор труда провел переговоры с руководством организации. По итогу наниматель отказался от намерения привлечь сотрудницу к дисциплинарной ответственности.
Ранее профсоюз сказал, могут ли уволить белорусов за разовый прогул на работе.
Тем временем адвокат объяснил, чем рискуют пары в гражданском браке без штампа в паспорте.
Кроме того, Белстат назвал топ подорожавших товаров в Беларуси.