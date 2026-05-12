Более 160 тысяч жителей Нижегородской области уже приняли участие в голосовании за благоустройство общественных пространств по нацпроекту

Более 160 тысяч жителей Нижегородской области уже отдали свои голоса за благоустройство общественных территорий по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Рейтинговое голосование стартовало 21 апреля на платформе: zagorodsreda.gosuslugi.ru и продлится до 12 июня. Выбрать общественные пространства для масштабного обновления могут граждане России старше 14 лет.
В Нижегородской области на комплексное развитие претендуют 93 территории в 23 муниципальных образованиях. При этом выбрать объекты-победители, которые в 2027 году будут развиваться при федеральной поддержке, в этом году могут жители всех 50 округов Нижегородской области.
Как проголосовать:
Перейти на ресурс: zagorodsreda.gosuslugi.ru. Нажать кнопку «Голосовать». Авторизоваться в «Госуслугах». Выбрать муниципальное образование. Определить из списка одну общественную территорию. Проголосовать.
Отдать свой голос за благоустройство скверов, зон отдыха и спорта, бульваров и дворов можно как самостоятельно, так и с помощью волонтеров. Добровольцы работают на массовых мероприятиях, в местах с большим количеством посетителей, в крупных торговых центрах, образовательных учреждениях, на предприятиях. Активисты волонтерского корпуса «ФКГС» помогают проголосовать с помощью выданных им планшетов или через личные мобильные телефоны жителей, знакомят нижегородцев с перечнем пространств, выдвинутых на голосование, рассказывают о программе.
«Волонтеры “ФКГС” работают в Нижнем Новгороде и муниципальных образованиях Нижегородской области. Они помогают всем желающим проголосовать и отвечают на вопросы о программе “Формирование комфортной городской среды”. В частности, объясняют, в чем заключается роль жителей, почему на голосование вынесены конкретные адреса, сколько времени займет реконструкция объекта, каких изменений ждать по итогам работ, как в будущем выдвинуть свое предложение по благоустройству территории», — сообщила заместитель генерального директора Волонтерского центра Нижегородской области Елена Борисова.
На сегодня в нижегородском волонтерском корпусе «ФКГС» задействовано 1337 активистов, которые готовы помочь жителям всех округов Нижегородской области выбрать общественные пространства для благоустройства в 2027 году.
Напомним, национальный проект «Инфраструктура для жизни» инициирован президентом России Владимиром Путиным. Его основная цель — обеспечение граждан социально значимой инфраструктурой нового качества.
Проект состоит из 11 федеральных проектов, которые включают цели, ранее предусмотренные в национальных проектах «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги» и государственных программах Российской Федерации. Они направлены на развитие дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение безопасности дорожного движения, развитие общественного пассажирского транспорта.
