Помнить прошлое, строить будущее, жить настоящим

Депутаты лично навестили ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на округе, и передали им подарки, слова уважения, благодарности и наилучшие пожелания от воронежцев. Например, Андрей Соболев побывал в гостях у Дмитрия Дмитриевича Колодезного, почетного жителя микрорайона Подклетное. В 16 лет, в июле 1943-го, Дмитрий отправился на Дальний Восток, чтобы служить в пехоте. Семь лет он служил в Приморье, где создал семью, а затем они все вместе вернулись в Воронеж. В этом году ветерану исполняется 100 лет! С трепетом ждем этот замечательный юбилей.