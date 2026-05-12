В пермском приюте 20 собак сгорели заживо

Как уточнили в региональном МЧС, в Перми загорелись два жилых дома, переоборудованные под приют. До прибытия пожарных порядка 20 собак удалось спасти, однако 20 погибли. Некоторые из животных высвободились и бегали по территории. Одну собаку вынесли на руках из вольера, она находится в клинике в тяжелом состоянии.