В пермском приюте 20 собак сгорели заживо

На улице Экскаваторной загорелся приют, пожар унес жизни 20 собак, сообщила волонтер Елена изданию aif.ru.
Как уточнили в региональном МЧС, в Перми загорелись два жилых дома, переоборудованные под приют. До прибытия пожарных порядка 20 собак удалось спасти, однако 20 погибли. Некоторые из животных высвободились и бегали по территории. Одну собаку вынесли на руках из вольера, она находится в клинике в тяжелом состоянии.
Елена, которая приехала спасать собак, говорит о владельцах приюта как о хороших людях, вовлеченных в защиту животных.
Некоторые вольеры уцелели, поэтому девушка предполагает, что непострадавшие животные останутся в этом приюте.