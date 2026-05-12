Чёрный столб дыма поднялся над СНТ в Воронеже

Жители воронежского микрорайона Шилово днём вторника, 12 мая, заметили чёрные клубы дыма, поднимающегося на десятки метров вверх. Кадрами горожане поделились в социальных сетях.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России, возгорание произошло на улице 1-й Механической в СНТ «Дальние сады». Загорелась кровля дома № 18.
На месте работают два расчёта пожарных. На данный момент угрозы распространения огня нет.
