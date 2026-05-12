Врач Уланкина предупредила, чем может быть опасен длительный дефицит витамина D

Витамин D играет ключевую роль в усвоении кальция, необходимого для поддержания прочности костей. При длительном дефиците этого витамина плотность костной ткани снижается, что увеличивает риск остеопороза и переломов у взрослых. У пожилых людей это состояние дополнительно усугубляется снижением мышечной силы и координации, что может привести к падениям и травмам.