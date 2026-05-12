Врач Уланкина предупредила, чем может быть опасен длительный дефицит витамина D

Длительный недостаток витамина D может серьезно повлиять на здоровье взрослых, увеличивая риск переломов и остеопороза, сообщила врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в интервью NEWS.ru. Она также отметила, что этот дефицит может привести к ухудшению координации у пожилых людей, что повышает вероятность падений.
Витамин D играет ключевую роль в усвоении кальция, необходимого для поддержания прочности костей. При длительном дефиците этого витамина плотность костной ткани снижается, что увеличивает риск остеопороза и переломов у взрослых. У пожилых людей это состояние дополнительно усугубляется снижением мышечной силы и координации, что может привести к падениям и травмам.
Кроме того, недостаток витамина D негативно сказывается на иммунной системе. Исследования показывают, что низкий уровень этого витамина связан с повышенной восприимчивостью к инфекциям и хроническим воспалительным процессам. Витамин D также может влиять на сердечно-сосудистую систему и обмен веществ, хотя эти аспекты требуют дальнейшего изучения.
Сложность диагностики дефицита витамина D заключается в неспецифичности его симптомов. Сонливость, слабость и снижение энергии могут быть вызваны и другими состояниями, такими как анемия, хронический стресс или нарушения работы щитовидной железы. Поэтому для выявления дефицита витамина D важно не только обращать внимание на симптомы, но и проводить соответствующие анализы.
