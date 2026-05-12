Донские студенты выиграли 17 медалей на чемпионате «Профессионалы»

Основной этап итогового межрегионального чемпионата по профессиональному мастерству среди студентов колледжей и техникумов «Профессионалы» прошел в Ростовской области при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети». Донские учащиеся завоевали 17 медалей, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
В этом году конкурс проходил на 3 площадках: Ростовском-на-Дону автотранспортном колледже, Ростовском-На-Дону строительном колледже и в Новочеркасском колледже промышленных технологий и управления. В пяти компетенциях чемпионата приняли участие более 200 студентов из 89 субъектов страны.
«По итогам межрегионального этапа чемпионата дончане завоевали 17 медалей: две золотые, восемь серебряных и семь бронзовых — и 25 медальонов за профессионализм. Две золотые медали, две серебряные и одна бронзовая завоеваны на донской земле», — сообщил заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.