Мишустин рассказал о развитии инженерного и технического образования в РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел стратегическую сессию о развитии инженерного и технического образования. Он подчеркнул, что подготовка специалистов по этим направлениям — ключевое звено в реализации нацпроектов по обеспечению технологического лидерства, сообщается на сайте кабмина.
В качестве приоритетных задач глава правительства назвал совершенствование программ подготовки инженерных кадров и проведения научных исследований, а также углубление сотрудничества учреждений среднего и высшего технического образования с компаниями-работодателями.
«Очень важно четко понимать, каких специалистов, для каких отраслей и в каких регионах предстоит подготовить, чтобы своевременно реагировать на изменения рынка труда», — отметил Михаил Мишустин.
В некоторых регионах потребность в представителях рабочих профессий в несколько раз превышает число выпускников. Как подчеркнул глава правительства, подобные дисбалансы предстоит устранять максимально оперативно.
На решение данной задачи в том числе направлен прогноз кадровой потребности — новый инструмент, созданный по поручению Президента РФ Владимира Путина. Уже на следующий учебный год впервые детализированы квоты на целевое обучение на основе заявок организаций — по вузам, количеству мест для зачисления, специальностям и направлениям, в том числе научным.
Михаил Мишустин также отметил, что для достижения технологического лидерства стране требуется кардинально сократить разрыв между инженерным образованием и реальными запросами отраслей. Ключевым инструментом для этого является интенсивная практическая подготовка студентов непосредственно на предприятиях.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.