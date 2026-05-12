Температуру горячей воды снизят в Нижнем Новгороде 14 мая

Плановые гидравлические испытания тепловых сетей проведут в Московском, Канавинском и Сормовском районах Нижнего Новгорода 14 мая. Об этом сообщили в пресс-службе «Объединенного коммунального оператора».
Работы начнутся с 5:00. С этого момента температуру воды снизят до 40 градусов Цельсия. Кроме того, она будет подаваться под повышенным давлением для выявления дефектов.
Такие работы проводят каждый год для того, чтобы обеспечить стабильную подачу ресурса в отопительном сезоне. Нижегородцев просят не парковать машины и не находиться рядом с наружными сетями и люками распределительных камер.
При обнаружении неисправностей нужно сообщить на горячую линию АО «ОКО» по телефону: 277−22−22.
