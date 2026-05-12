Курский губернатор подписал закон о «патентной коробке»

Для организаций, зарегистрировавших права на интеллектуальную собственность в Роспатенте и передавших ее третьим лицам по лицензионному договору, региональная часть налога на прибыль обнуляется. Льгота в Курской области вводится на пять лет для поддержки научных разработок. По словам губернатора Александра Хинштейна, нулевая налоговая ставка должна стимулировать создание в регионе новых высокотехнологичных предприятий.