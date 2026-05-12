В Волгограде в дождь начали латать дорогу к СНТ «Лесник»

По мнению садоводов, на этот раз столь авральный ремонт может быть связан с вниманием к транспортной доступности СНТ «Ивушка», СНТ «Малинка», СНТ «Лесник» и СНТ «Лесник-2» со стороны правоохранительных органов. Несколько недель назад местные жители записали коллективное видеообращение с жалобой на бездействие волгоградских чиновников и позицию прокуратуры, которая уже два года добивается от чиновников приведения дороги в нормативное состояние, из-за чего этой весной муниципальный перевозчик сократил заезд в массив СНТ автобусных маршрутов № 54э и № 56э, а пенсионерам теперь приходится преодолевать порядка 2 километров до конечной пешком по разбитой дороге. В результате на жалобу откликнулись в СК России.