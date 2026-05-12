Таможня: авиапассажиры пытались вывезти из Калининградской области 768 шоколадных яиц

Сотрудники таможенного поста «Аэропорт Калининград» в апреле также обнаружили в чемоданах и сумках граждан 52 кг образцов конфет, мармелада и яблочного сыра, 40 кг новых текстильных изделий, 36 единиц ювелирной продукции из серебра, в том числе с янтарными вставками, 30 каталогов обоев, а также диски из диоксида циркония для изготовления стоматологических коронок, LED-лампы для наращивания ресниц, промышленные контроллеры, мониторы игровых автоматов и оборудование для закачки элегаза.