Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Таможня: авиапассажиры пытались вывезти из Калининградской области 768 шоколадных яиц

Инспекторы предотвратили 70 случаев вывоза товаров, не предназначенных для личного пользования.

В апреле авиапассажиры хотели вывезти из Калининградской области 768 шоколадных яиц с игрушкой внутри. Об этом сообщила пресс-служба областной таможни.

Сотрудники таможенного поста «Аэропорт Калининград» в апреле также обнаружили в чемоданах и сумках граждан 52 кг образцов конфет, мармелада и яблочного сыра, 40 кг новых текстильных изделий, 36 единиц ювелирной продукции из серебра, в том числе с янтарными вставками, 30 каталогов обоев, а также диски из диоксида циркония для изготовления стоматологических коронок, LED-лампы для наращивания ресниц, промышленные контроллеры, мониторы игровых автоматов и оборудование для закачки элегаза.

Всего инспекторы предотвратили 70 случаев вывоза в багаже товаров, не предназначенных для личного пользования, в отношении которых не совершались таможенные операции по подтверждению статуса товаров как товаров ЕАЭС.

«Напоминаем, что в соответствии с ФЗ от 10.01.2006 № 16-ФЗ на территории Калининградской области функционирует Особая экономическая зона. Согласно статье 455 ТК ЕАЭС вывоз товаров для личного пользования с территории ОЭЗ в Калининградской области на остальную часть таможенной территории ЕАЭС допускается в пределах норм ввоза, установленных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 № 107», — пояснили в пресс-службе.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше