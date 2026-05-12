Суд в Волгограде защитил участника СВО, признав его заболевание военной травмой

Решение суда помогло получить бойцу выплаты.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области Светлоярский районный суд принял решение, которое поможет участнику спецоперации Геннадию И. получить положенные ему выплаты и льготы. Суд признал заболевание, которое боец приобрёл во время службы, военной травмой, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.

Мужчина служил по мобилизации с 28 сентября 2022 года по 23 января 2024 года в зоне СВО. На фронте, в боевых условиях, он приобрёл заболевание, которое входит в перечень не рекомендуемых для отправки в зону боевых действий. Военно-врачебная комиссия признала его ограниченно годным к службе. Бойца исключили из списков личного состава и всех видов довольствия, направив для постановки на учёт в военкомат.

Изучив все доказательства и позиции сторон, суд пришёл к выводу об обоснованности требований Геннадия. Заболевание, приобретённое участником СВО, признали военной травмой. Это решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.