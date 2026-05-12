В регион прибыли специалисты МЧС для разминирования затонувшей немецкой баржи в Балтийске

В Калининградскую область прибыл борт со специалистами центра «Лидер» для разминирования затонувшей немецкой баржи в Балтийске. Об этом сообщается на странице регионального управления МЧС «ВКонтакте».
«Специалисты МЧС России приступают к очередному этапу очистки дна Балтийского моря в районе Балтийска. Работы будут проводиться на немецкой барже, которая затонула здесь ещё в годы Великой Отечественной войны и до сих пор представляет серьёзную опасность», — говорится в публикации.
Водолазы Центра «Лидер» МЧС России прилетают в Калининградскую область уже седьмой сезон подряд. В составе сводного отряда они очищают акваторию Балтийского моря от взрывоопасных предметов. Для проведения глубоководных спусков и обследования морского дна водолазы привозят с собой современное оборудование и специализированную технику.
В 2025 году обезвредили более 21 тысячи взрывоопасных предметов. Общая масса утилизированных находок времён Второй мировой войны составила 25 тонн 537 килограммов.
Затонувшее в полутора километрах от берега судно обнаружили дайверы-любители в 2009 году. Оно лежит на глубине около 17 метров. Экспедиция МЧС установила, что это немецкая самоходная сухогрузная баржа водоизмещением 1300 тонн.
Судно разорвано на две части и занесено илом и песком. Десятиметровый промежуток между фрагментами покрыт множеством взрывоопасных предметов с сильной коррозией. Ещё больше снарядов размещено в трюмах. В 2022 году директор МКУ «ГО и ЧС» Балтийского округа Евгений Олешкевич заявил, что разминирование может занять 10−15 лет.