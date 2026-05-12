Динамика цен на рыбу за год: скумбрия подорожала, хек подешевел

За прошедший год цены на различные виды рыбы изменились. Скумбрия подорожала на 13,7%, минтай — на 4,4%, а хек, напротив, подешевел на 6%. Такие данные предоставил РИАМО аналитический сервис «Ценозавр».
Эксперты сервиса проанализировали цены на рыбу разных производителей в различных торговых сетях по всей России за период с апреля 2025 по апрель 2026 года. Результаты исследования показали следующую динамику цен:
Минтай: цена увеличилась на 4,4%, достигнув средней отметки в 377,8 рубля за килограмм.
Камбала: стоимость выросла на 12,3%, средняя цена составила 329,4 рубля.
Горбуша: цена увеличилась на 10,1%, средняя стоимость составила 698,5 рубля.
Скумбрия: цена выросла на 13,7%, средняя стоимость составила 475,2 рубля.
Сельдь: цена увеличилась на 4,8%, средняя стоимость составила 262,8 рубля.
Хек: цена снизилась на 6%, средняя стоимость составила 532,1 рубля.
При этом в исследовании не учитывались акционные предложения и скидки, которые могли бы повлиять на итоговую стоимость продуктов.
