На пляжах Курортного района Петербурга усилят безопасность

Работы по благоустройству пляжей в Курортном районе Санкт-Петербурга пройдут в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в районной администрации.
В этом году для обеспечения безопасности на пляжах установят 18 информационных щитов с правилами поведения и телефонами спасательных служб, а также знаки «Место купания», «Место купания детей», «Купание запрещено». На 18 флагштоках в зависимости от ситуации будут вывешиваться сигналы «Купание разрешено» или «Купание запрещено».
Также проводится водолазное обследование акваторий для проверки дна и удаления посторонних предметов, составляются карты глубин. Границы зон купания обозначат буйками, включая отдельные участки для детей, не умеющих плавать. Песок просеивают специализированной техникой.
Кроме того, поисково-спасательная служба организовала 20 постов, на которых задействуют 80 специалистов. На всех пляжах выставят 133 стойки с необходимым оборудованием — кругами и спасательным концом Александрова.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.