Десять нижегородских матерей героев СВО наградили почетным знаком

В Нижегородском кремле вручили почетные знаки «Признание», учрежденные региональным Советом женщин. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства, уточнив, что награды удостоены 10 матерей, чьи сыновья погибли при выполнении воинского долга в ходе СВО.
В торжественном мероприятии приняли участие первый заместитель губернатора Андрей Гнеушев и председатель регионального Совета женщин Ольга Краснова. Участники почтили память павших воинов минутой молчания. Почетный знак вручается как символ благодарности за материнскую доблесть и воспитание настоящих патриотов, чьи имена сегодня увековечены в названиях школ и на мемориальных досках по всей области.
Награды получили жительницы Арзамаса, Выксы, Нижнего Новгорода, а также Балахнинского, Богородского, Городецкого, Павловского, Сосновского и Семеновского округов. Всего с конца 2024 года почетным знаком «Признание» отмечены 62 нижегородские матери.
