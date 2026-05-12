Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аптека в Аксае продала лекарства по рецептам прошлого года

Об этом рассказали в территориальном органе Росздравнадзора.

В Аксае аптечную организацию оштрафовали за продажу лекарств по просроченным рецептам. Как сообщили в территориальном органе Росздравнадзора, нарушение выявили в ходе внеплановой проверки.

Установлено, что в январе 2026 года в аптеке реализовали лекарственный препарат по рецепту от 12 января 2025 года — то есть с просрочкой более года. Кроме того, в ряде рецептурных бланков было указано устаревшее наименование медицинской организации, выдавшей рецепт. Особую озабоченность вызвало то, что проданные препараты относятся к категории лекарств, популярных среди лиц, склонных к злоупотреблению психоактивными веществами.

По итогам рассмотрения дела в Арбитражном суде Ростовской области аптечную организацию привлекли к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ и назначили штраф.