Юная боксерша из Нижнего Тагила стала чемпионкой России

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Уралец» из Нижнего Тагила Свердловской области Ольга Пискунова стала чемпионкой России по боксу, сообщили в управлении по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города. Состязания провели при поддержке государственной программы «Спорт России».
Всероссийские соревнования по боксу памяти дважды Героя Советского Союза Семена Хохрякова прошли в городе Копейске Челябинской области с 4 по 10 мая. Участниками стали 145 боксеров из 29 регионов России. Ольга Пискунова из Нижнего Тагила завоевала золотую медаль в весовой категории до 52 кг.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.