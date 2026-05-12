Штрафы до 900 рублей могут грозить белорусам за прогулку на улице — вот за что

По словам адвоката, при наличии тротуара белорусам запрещено идти по велосипедной дорожке. В указанной ситуации за нарушение ПДД граждан могут привлечь к административной ответственности по статье 18.20 Кодекса об административных правонарушениях. За нарушения возможен штраф в размере от 1 до 3 базовых величин, или от 45 до 129 рублей (в мае 2026 года одна базовая величина составляет 45 рублей).