Штрафы до 900 рублей могут грозить белорусам за прогулку на улице — вот за что. Подробности сообщили в Белорусской республиканской коллегии адвокатов.
Адвокат Могилевской областной коллегии адвокатов Ольга Маевская уточняет: согласно с пунктом 17.1 Правил дорожного движения, пешеходы должны идти по тротуару, пешеходной дорожке. Если же их нет, то можно идти по велосипедной дорожке, но не создавая при этом, препятствий для движения велосипедистов и водителей средств персональной мобильности. Допускается движение и по обочине.
По словам адвоката, при наличии тротуара белорусам запрещено идти по велосипедной дорожке. В указанной ситуации за нарушение ПДД граждан могут привлечь к административной ответственности по статье 18.20 Кодекса об административных правонарушениях. За нарушения возможен штраф в размере от 1 до 3 базовых величин, или от 45 до 129 рублей (в мае 2026 года одна базовая величина составляет 45 рублей).
В том случае, если нарушение ПДД повлекло серьезные последствия (например, причинение потерпевшему легкого телесного повреждения), то в указанном случае предусматривается штраф от 5 до 20 базовых величин — от 225 до 900 рублей.
