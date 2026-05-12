Почетный знак «Признание», учрежденный Нижегородским советом женщин, вручили десяти матерям погибших на СВО бойцов

12 мая в Нижегородском кремле состоялась церемония вручения почетного знака «Признание», учрежденного региональной общественной организацией «Нижегородский совет женщин». В этом году этой награды удостоены десять нижегородских матерей, чьи сыновья погибли при выполнении воинского долга на СВО.
В церемонии приняли участие первый заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, председатель РОО «Нижегородский совет женщин» Ольга Краснова, матери погибших героев СВО из Балахнинского, Богородского, Городецкого, Павловского, Сосновского, Семеновского округов, Арзамаса, Выксы и Нижнего Новгорода.
Имена погибших воинов хорошо известны их землякам, в их честь открыты мемориальные доски, установлены парты Героев в школах, где они учились, стенды в экспозициях музеев.
Вручение наград началось с минуты молчания в память о погибших.
«Вы воспитали сыновей настоящими мужчинами, героями, и мы преклоняемся перед их подвигом. Они проявили мужество, храбрость и героизм, встав на защиту нашей страны и выполняя свой долг. Их подвиг — пример доблестного служения и верности своей Родине для каждого из нас, для подрастающего поколения. Искренняя благодарность и низкий поклон — за воспитание настоящих защитников Отечества, которые отдали за Родину самое ценное — свою жизнь. Вечная память нашим героям!» — сказал Андрей Гнеушев. «Дорогие мамы, мы всецело разделяем ваше горе и скорбь. Подвиг ваших сыновей навсегда останется в памяти благодарных земляков и соотечественников и станет нравственным ориентиром для будущих поколений, высочайшим примером подлинного патриотизма. Благодарим вас за воспитание настоящих героев!» — обратилась к матерям Ольга Краснова.
Нижегородский совет женщин учредил в 2024 году почетный знак «Признание» матерям воинов как благодарность и признание за их материнский труд и воспитание настоящих патриотов России, защитников Отечества, достойно исполнявших свой воинский долг, за материнскую доблесть и мужество и героизм их сыновей. Всего в период с декабря 2024 по май 2026 года такие награды были вручены 62 нижегородским матерям, чьи сыновья погибли, выполняя свой долг на СВО.
Почетный знак «Признание» вручили:
Гараевой Ирине Геннадьевне, матери младшего лейтенанта Гараева Клима Радиковича (Арзамас); Смирновой Елене Федоровне, матери рядового Смирнова Михаила Александровича (Балахнинский округ); Зотовой Галине Дмитриевне, матери Зотова Ивана Александровича (Богородский округ); Лизуновой Елене Дмитриевне, матери Лизунова Павла Сергеевича (Выкса); Погодиной Марине Сергеевне, матери старшего лейтенанта Рыжкова Дмитрия Сергеевича (Павловский округ); Щербаковой Людмиле Владимировне, матери младшего сержанта Щербакова Евгения Александровича (Городецкий округ); Тихоновой Вере Борисовне, матери подполковника Тихонова Алексея Федоровича (Сосновский округ); Чумаковой Нине Павловне, матери Чумакова Александра Сергеевича (Семеновский округ); Дворяниновой Елене Александровне, матери Дворянинова Алексея Сергеевича (Нижний Новгород); Смирновой Ирине Валентиновне, матери Смирнова Кирилла Олеговича (Нижний Новгород).