Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор выявил сильное загрязнение воздуха от котельной на улице Тюленина в Калининграде

Ведомство провело проверки по жалобам жителей.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде на ул. Сергея Тюленина выявлено сильное загрязнение воздуха от котельной. Об этом говорится в ответе регионального управления Роспотребнадзора на жалобу калининградки. Документ есть в распоряжении «Клопс».

Как отмечено в ответе за подписью заместителя начальника управления Александра Васильева, в Роспотребнадзор с начала 2026 года поступали жалобы «на ухудшение условий проживания» в этом районе.

Ведомство провело выездную проверку чистоты воздуха около котельной на ул. Тюленина, 17−19. Она находится в ведении Жилищно-коммунальной службы филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ.

«27 апреля проведён отбор проб атмосферного воздуха с последующими лабораторными испытаниями. Результатами установлены превышения концентрации химических вредных веществ (сажи, диоксида азота и углерод оксида) в пробах атмосферного воздуха», — говорится в документе.

Роспотребнадзор направил материалы проверки в структурные подразделения Минобороны РФ, которые осуществляют санитарно-эпидемиологический надзор на объектах. Результаты исследования воздуха также переданы в Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия мер реагирования.

Власти не могут заставить организации, которые используют угольные котельные, сменить вид топлива или провести реконструкцию.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше