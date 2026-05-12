Роспотребнадзор выявил сильное загрязнение воздуха от котельной на улице Тюленина в Калининграде

В Калининграде на ул. Сергея Тюленина выявлено сильное загрязнение воздуха от котельной. Об этом говорится в ответе регионального управления Роспотребнадзора на жалобу калининградки. Документ есть в распоряжении «Клопс».
Как отмечено в ответе за подписью заместителя начальника управления Александра Васильева, в Роспотребнадзор с начала 2026 года поступали жалобы «на ухудшение условий проживания» в этом районе.
Ведомство провело выездную проверку чистоты воздуха около котельной на ул. Тюленина, 17−19. Она находится в ведении Жилищно-коммунальной службы филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ.
«27 апреля проведён отбор проб атмосферного воздуха с последующими лабораторными испытаниями. Результатами установлены превышения концентрации химических вредных веществ (сажи, диоксида азота и углерод оксида) в пробах атмосферного воздуха», — говорится в документе.
Роспотребнадзор направил материалы проверки в структурные подразделения Минобороны РФ, которые осуществляют санитарно-эпидемиологический надзор на объектах. Результаты исследования воздуха также переданы в Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия мер реагирования.
Власти не могут заставить организации, которые используют угольные котельные, сменить вид топлива или провести реконструкцию.