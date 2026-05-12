Общежитие Орловского агроуниверситета отремонтирует липецкая компания за 160 млн

Источником финансирования выступает федеральный бюджет. По условиям технического задания подрядчик обязан до 15 декабря 2027 года завершить демонтажные, общестроительные и отделочные работы, а также смонтировать системы видеонаблюдения, охранной сигнализации, электрики, отопления, водоснабжения, водоотведения и сети связи. Гарантийный срок на выполненные работы — пять лет. Девятиэтажное здание общей площадью 9,7 тыс. кв. м состоит из трех блоков и рассчитано на 600 студентов.