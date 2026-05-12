В Госдуме предложили создать "Зеленую карту" для волонтеров

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Депутаты Госдумы из фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили создать для волонтеров «Зеленую карту» с накоплением баллов, которые можно потратить на посещение музеев и кино.
Обращение с соответствующим предложением в адрес главы Минэкономразвития России Максима Решетникова имеется в распоряжении РИА Новости.
«Представляется целесообразным рассмотреть возможность создания федерального механизма “Зеленая карта” — цифровой карты участника экологических и социальных проектов, позволяющей накапливать баллы за подтвержденное участие в общественно полезной деятельности и использовать их для бесплатного или льготного посещения кино, музеев, театров, выставок, концертных залов, домов культуры и иных учреждений», — сказано в обращении.
Инициативой предусматривается начисление баллов за участие в мероприятиях, прошедших предварительную регистрацию и верификацию через единую информационную систему в сфере развития добровольчества, платформу ДОБРО.РФ, «Госуслуги» либо региональные цифровые сервисы.
Депутаты уточнили, что к таким мероприятиям могут относиться уборка общественных территорий, лесных и прибрежных зон, экологические акции, высадка деревьев, помощь приютам для животных, участие в социальных проектах, помощь пожилым гражданам и людям с инвалидностью, благотворительные и просветительские мероприятия, а также иные формы общественно полезной деятельности, утвержденные уполномоченными органами.
Кроме того, авторы инициативы попросили поручить заинтересованным федеральным органам исполнительной власти совместно с регионами, платформой ДОБРО.РФ, учреждениями культуры и социально ориентированными некоммерческими организациями проработать возможность запуска соответствующего пилотного проекта.