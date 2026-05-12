В Пролетарском районе Ростова провели рейд против уличных торговцев

Об этом сообщила глава потребительского рынка Ростовской области Ирина Гелас в своих соцсетях.

В Ростове‑на‑Дону в Пролетарском районе за первую половину мая прошли два масштабных рейда по выявлению незаконных торговых объектов. Как сообщила глава департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Гелас в своих социальных сетях, по итогам проверок к административной ответственности привлекли 15 физических лиц. В отношении нарушителей составлено 35 протоколов об административных правонарушениях.

Ирина Гелас подчеркнула, что стихийная торговля несёт серьёзные риски: непроверенная продукция угрожает здоровью покупателей, не соответствует требованиям безопасности и ухудшает облик города.