В Пролетарском районе Ростова провели рейд против уличных торговцев

В Ростове‑на‑Дону в Пролетарском районе за первую половину мая прошли два масштабных рейда по выявлению незаконных торговых объектов. Как сообщила глава департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Гелас в своих социальных сетях, по итогам проверок к административной ответственности привлекли 15 физических лиц. В отношении нарушителей составлено 35 протоколов об административных правонарушениях.