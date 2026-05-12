Бастрыкин запросил доклад об избиениях в нижегородском реабилитационном центре

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад по делу об издевательствах в нижегородском реабилитационном центре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Бывшие постояльцы учреждения обратились к руководителю центрального аппарата. Они рассказали, что с сентября 2024 года по декабрь 2025 года их систематически избивали и унижали в реабилитационном центре. Среди потерпевших есть несовершеннолетние.
Кроме того, постояльцы вынуждены были жить в антисанитарных условиях без медицинской помощи. Региональный СК расследует уголовное дело о противоправных действиях с декабря 2025 года. Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование и подготовить доклад о результатах.
