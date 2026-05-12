В "Единой России" раскритиковали излишние запреты в сфере культуры

"Единая Россия" выступила против чрезмерных запретов в литературе, кино и музыке.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Не каждое упоминание наркотиков в художественных произведениях следует рассматривать как их пропаганду, заявил член Генсовета партии «Единая Россия», Герой России Евгений Поддубный.

«Вступление в силу закона о запрете пропаганды наркотиков не повод запрещать все, что кому-то покажется связанным с ними в художественных произведениях», — приводятся его слова на сайте партии.

Поддубный обратил внимание на случаи, когда запрещается доступ к песням, вырезаются сцены из фильмов и вымарываются слова в книгах.

«Запрет на пропаганду наркотиков никто не отменяет. Но ведь не каждое упоминание наркотиков является их пропагандой. Достаточно прочитать закон, чтобы это понять. Как можно объяснить вред чего-то, не рассказывая об этом? Как можно запретить литературные произведения, в которых наркотики упоминаются как зло? Запреты лишь привлекают внимание неподготовленных умов, запреты не позволяют разъяснять», — подчеркнул парламентарий.

По мнению Поддубного, нужно дать больше возможностей профессиональным организациям, связанным с книгоизданием, созданием музыкальных произведений и фильмов, чтобы они могли высказать свою позицию и избавить российскую культуру от излишних и откровенно неразумных запретов и сложностей.

С 1 марта вступили в силу поправки к закону «О наркотических средствах и психотропных веществах». Теперь за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков грозит уголовная и административная ответственность. На сайте Российского книжного союза еженедельно пополняется перечень книг, которые подлежат специальной маркировке.

В их число уже попали Виктора Пелевина и Сергея Лукьяненко, Стивена Кинга, Чака Паланика и Харуки Мураками, переводы классической литературы, опубликованные после 1 августа 1990 года, а также биографии Михаила Булгакова и Владимира Высоцкого в серии «Жизнь замечательных людей».

