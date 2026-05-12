Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С начала года в Калининградской области сгорело более 888 га травы в полях

В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим.

В Калининградской области с начала года зафиксировано 299 случаев палов сухой травы на площади более 888 гектаров. Об этом сообщает минприроды региона. Отмечается, что удалось предотвратить переход огня на лесной фонд — было ликвидировано 35 угроз на площади свыше 112 гектаров.

Напомним, на территории региона действует и продлится минимум до 31 мая особый противопожарный режим. Инспекторы работают в лесах круглосуточно, чтобы не допустить лесных пожаров.

Официально леса в Калининградской области сейчас запрещено посещать.