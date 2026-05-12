Сильная магнитная буря накроет Нижний Новгород 15 мая

Мощная магнитная буря ожидается в Нижнем Новгороде в середине мая. Об этом сообщает портал my-calend.ru, уточняя, что пик геомагнитной активности придется на пятницу, 15 мая, когда сила ударов составит 5 баллов.
Согласно прогнозу, обстановка начнет ухудшаться уже вечером 14 мая. Период повышенной активности затянется до конца недели: в субботу и воскресенье также ожидаются возмущения силой от 4 до 5 баллов. Стабилизация геомагнитного фона прогнозируется только к вечеру понедельника, 18 мая.
В этот период метеозависимые нижегородцы могут столкнуться со следующими симптомами:
резкие перепады настроения и упадок сил,
головные боли и общее недомогание,
эмоциональное напряжение.
Врачи рекомендуют в дни магнитных бурь избегать стрессовых ситуаций и следить за своим психическим состоянием.
