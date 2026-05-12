Вступил в силу приговор водителю, сбившему насмерть 10-летнего мальчика в Калининграде

Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека) и приговорён к двум годам колонии-поселения с лишением прав на два года.
ДТП произошло 30 сентября 2025 года на улице Коммунальной в Калининграде. Водитель грузового автомобиля совершил наезд на мальчика, переходившего дорогу вне пешеходного перехода. Ребёнок скончался на месте.
Защита обжаловала приговор, но суд апелляционной инстанции с учётом позиции прокуратуры оставил его без изменения. Приговор вступил в законную силу, сообщили в прокуратуре Калининградской области.
