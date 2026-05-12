ERR: в Эстонии заявили о задержках поставок боеприпасов для HIMARS

К сожалению, это касается и нас. Я даже не буду строить предположений о том, когда возобновятся эти поставки. Мы готовы, но поставка боеприпасов задерживается.
Мерило признал, что необходимо найти замену боеприпасам, и, вероятно, не только для HIMARS, добавляет ERR. По его словам, война в Иране стала уже вторым примером (после конфликта на Украине) того, что спрос растет, а военно-промышленный комплекс не поспевает за ним. При этом он призвал не зацикливаться на том, сможет ли Эстония получить от США боеприпасы для HIMARS: «Вместо этого мы должны подумать, какие системы могут обеспечить нам такой же эффект в ближайшем будущем».
Ранее ERR сообщала, что финансирование боевых машин пехоты было перенаправлено на беспилотники и противовоздушную оборону. Как пояснил тогда Мерило, совместный проект стран Северной Европы и Балтии по БМП был «слишком дорогостоящим и продвигался слишком медленно».