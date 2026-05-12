ERR: в Эстонии заявили о задержках поставок боеприпасов для HIMARS

Война в Иране и последующие задержки с поставками американского оружия доказывают, что «традиционная» оборонная промышленность не осознала возросшего спроса, заявил командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Army
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В апреле США отложили поставки боеприпасов в Эстонию и ряд других стран до окончания войны в Иране. В результате Эстония осталась с системами HIMARS и экипажами, но без боеприпасов, сообщает эстонская телерадиовещательная компания ERR.

К сожалению, это касается и нас. Я даже не буду строить предположений о том, когда возобновятся эти поставки. Мы готовы, но поставка боеприпасов задерживается.

Андрус Мерило
командующий Силами обороны Эстонии

Мерило признал, что необходимо найти замену боеприпасам, и, вероятно, не только для HIMARS, добавляет ERR. По его словам, война в Иране стала уже вторым примером (после конфликта на Украине) того, что спрос растет, а военно-промышленный комплекс не поспевает за ним. При этом он призвал не зацикливаться на том, сможет ли Эстония получить от США боеприпасы для HIMARS: «Вместо этого мы должны подумать, какие системы могут обеспечить нам такой же эффект в ближайшем будущем».

Ранее ERR сообщала, что финансирование боевых машин пехоты было перенаправлено на беспилотники и противовоздушную оборону. Как пояснил тогда Мерило, совместный проект стран Северной Европы и Балтии по БМП был «слишком дорогостоящим и продвигался слишком медленно».

