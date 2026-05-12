В Калининграде вступил в силу приговор водителю грузовика, сбившему 10-летнего мальчика на Коммунальной

Калининградский областной суд оставил без изменений приговор 49-летнему местному жителю, виновному в гибели ребёнка в сентябре прошлого года. Ближайшие два года осужденный проведёт в колонии-поселении.
Смертельное ДТП произошло 30 сентября 2025 года. Судом установлено, что подсудимый, управляя грузовым автомобилем, двигался по улице Коммунальной. В районе жилой застройки он совершил наезд на 10-летнего школьника. Мальчик пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. От полученных травм мальчик скончался на месте до прибытия скорой помощи.
Ранее суд признал водителя виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Мужчине было назначено: 2 года лишения свободы в колонии-поселении, лишение прав на управление транспортом сроком на 2 года.
Защита водителя не согласилась с приговором и подала апелляцию, пытаясь смягчить наказание.
Областная прокуратура поддержала первоначальное решение суда, настояв на его справедливости. После рассмотрения материалов дела в апелляционном порядке, суд высшей инстанции оставил вердикт прежним.
Приговор вступил в законную силу.