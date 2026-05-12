Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде вступил в силу приговор водителю грузовика, сбившему 10-летнего мальчика на Коммунальной

Калининградский областной суд оставил без изменений приговор 49-летнему местному жителю, виновному в гибели ребёнка в сентябре прошлого года. Ближайшие два года осужденный проведёт в колонии-поселении. Смертельное ДТП произошло 30 сентября 2025 года. Судом установлено, что подсудимый, управляя грузовым автомобилем, двигался по улице Коммунальной. В районе…

Источник: Янтарный край

Калининградский областной суд оставил без изменений приговор 49-летнему местному жителю, виновному в гибели ребёнка в сентябре прошлого года. Ближайшие два года осужденный проведёт в колонии-поселении.

Смертельное ДТП произошло 30 сентября 2025 года. Судом установлено, что подсудимый, управляя грузовым автомобилем, двигался по улице Коммунальной. В районе жилой застройки он совершил наезд на 10-летнего школьника. Мальчик пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. От полученных травм мальчик скончался на месте до прибытия скорой помощи.

Ранее суд признал водителя виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Мужчине было назначено: 2 года лишения свободы в колонии-поселении, лишение прав на управление транспортом сроком на 2 года.

Защита водителя не согласилась с приговором и подала апелляцию, пытаясь смягчить наказание.

Областная прокуратура поддержала первоначальное решение суда, настояв на его справедливости. После рассмотрения материалов дела в апелляционном порядке, суд высшей инстанции оставил вердикт прежним.

Приговор вступил в законную силу.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше