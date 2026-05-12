Власти РТ ограничили движение маломерных судов по Казанке на время «КазаньФорума»

На участке реки Казанки от 3-й транспортной дамбы до Кировской дамбы до 18 мая включительно ограничено движение маломерных судов. Соответствующее постановление Кабмина РТ подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Запрет на движение маломерных судов действует с 6 до 22 часов. Документ вступил в силу со дня его официального опубликования, то есть с сегодняшнего дня.

В тексте постановления уточняется, что запрет распространяется парусные, прогулочные и спортивные суда, гидроциклы, байдарки и гребные лодки.

Ограничения вызваны проведением в столице Татарстана XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский Мир: КазаньФорум 2026».

В обеспечении запрета окажутся задействованы силы и средства ГУ МЧС России по РТ и МВД по РТ.

