Полиция выявила 90 нарушений миграционного законодательства в Калининградской области

В Калининградской области подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Реестр контролируемых лиц», направленного на.

Источник: KaliningradToday

контроль за соблюдением миграционного законодательства.

Сотрудники УМВД проверяли места компактного пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, их трудовую деятельность и обучение. Особое внимание уделялось тем, кто включён в реестр контролируемых лиц, уклоняется от выезда из РФ, незаконно работает, использует изменённые установочные данные или находится в розыске.

В итоге оформлено 90 административных нарушений в сфере миграции: 70 — нарушение правил въезда, выезда, пребывания и транзитного проезда; 20 — нарушение порядка трудовой деятельности. Наложено штрафов на сумму 402 тысячи рублей.

Кроме того, принято 12 решений об административном выдворении, а также 12 решений о неразрешении въезда в РФ. А ещё 6 преступлений в сфере миграции (ст. 322.2 и 322.3 УК РФ — фиктивная регистрация и постановка на учёт иностранцев).

Мероприятия продолжаются.