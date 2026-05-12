Госдума 13 мая обсудит аннулирование ВНЖ иностранцам с судимостью

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Госдума 13 мая обсудит в первом чтении инициативу об аннулировании ВНЖ иностранным гражданам, имеющим судимость, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«На пленарном заседании 13 мая рассмотрим два законопроекта, направленных на дальнейшее совершенствование миграционной политики. Соответствующее решение принято Советом Государственной Думы», — сказал Володин, его слова приводит пресс-служба Госдумы.
Он уточнил, что в повестке пленарного заседания на 13 мая — обсуждение в первом чтении инициативы, в соответствии с которой основанием для отказа иностранному гражданину в выдаче или аннулирования ранее выданных разрешения на временное проживание или вида на жительство в РФ будет наличие у него судимости, независимо от тяжести совершенного преступления.
Согласно законопроекту, наличие судимости будет основанием и для отклонения заявлений о приеме в российское гражданство.
Кроме того, среди планируемых к рассмотрению в первом чтении — законопроект, расширяющий почти вдвое — с 22 статей КоАП РФ до 43 — перечень оснований для выдворения мигрантов из России за совершенные ими административные правонарушения.
Володин напомнил, что с 2024 года Госдумой в данной сфере принято 22 федеральных закона, при этом большая часть из них — 18 — инициирована депутатами ГД.
«Наведение порядка в сфере миграции, в том числе усиление ответственности для иностранцев за противоправные действия, — это укрепление общественной безопасности и правопорядка в стране. На это был запрос граждан, и мы системно работаем в этом направлении. Те, кто приезжает в Россию, должны быть чисты перед законом, а живя и работая здесь — обязаны знать и беспрекословно соблюдать установленные нормы и правила, уважать наши традиции, историю, культуру. В противном случае их может ждать выдворение», — заключил он.