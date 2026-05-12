Специалисты сделали заявление про качество воды в Минске. Подробности опубликованы в телеграм-канале Минского городского жилищного хозяйства.
«Проводимые исследования подтверждают соответствие воды, которая поступает в краны столичных квартир, всем нормативам санитарно-гигиенической безопасности», — говорится в сообщении.
Специалисты «Минскводоканала» с начала 2026 года отобрали более 8000 проб воды для проведения исследований ее качества. Состояние воды в белорусской столице анализируется по 60 показателям, из которых четыре являются микробиологическими, три — радиологические и 53 — физико-химические.
При этом качество воды контролируется на всем пути ее движения, то есть от водоисточника до конечного потребителя.
Забор проб проводится специалистами семь дней в неделю более чем в 1000 точках отбора. Параллельно с лабораторным контролем, за качеством воды следят и при помощи онлайн-приборов, позволяющих иметь актуальную информацию о качестве воды в режиме реального времени.
Приборы круглосуточно отслеживают изменения основных показателей воды. Данные с анализаторов попадают в единую информационную систему. С помощью ее специалисты могут оперативно принять решение, связанное с изменением технологических режимов очистки.
