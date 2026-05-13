В Уфе с 15 мая расширят зону платных парковок: скоро их станет более трех тысяч

В Уфе с 15 мая увеличится число платных парковочных мест.

Источник: Администрация Уфы

В Уфе расширят зону платных парковок — новые участки заработают с 15 мая. Об этом рассказали в администрации города.

Расширение связано с высокой загруженностью отдельных улиц и нехваткой парковочных мест. Власти рассчитывают, что платная зона поможет упорядочить движение в центре.

В платную зону войдут следующие участки улиц:

— Гоголя — от Заки Валиди до Достоевского;

— Карла Маркса — от Тукаева до Заки Валиди, а также от Достоевского до Революционной;

— Театральная — полностью;

— Мустая Карима — от Достоевского до Революционной;

— Ленина — от Революционной до бульвара Ибрагимова;

— Крупской — от Достоевского до Коммунистической;

— Цюрупы — от Тукаева до бульвара Ибрагимова;

— Заки Валиди — от Аксакова до дома № 34;

— Свердлова — от Аксакова до Карла Маркса;

— Кирова — от Карла Маркса до Мустая Карима;

— Достоевского — от Карла Маркса до Ленина;

— Революционной — от Карла Маркса до дома № 54;

— Ивана Якутова — полностью;

— Краснодонской — от Ленина до Цюрупы.

Кроме того, платными станут несколько плоскостных парковок в специальных карманах: перед домом по Заки Валиди, 34, перед Кирова, 1, между домами № 15 и № 29, а также № 29 и № 31 по улице Кирова, и перед Революционной, 32.

В рамках второго этапа проекта в центре города появится более 2 тысяч новых платных мест. Общее их число превысит 3 тысячи. Из них свыше 300 зарезервируют для автомобилей людей с инвалидностью.