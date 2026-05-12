Лучшего дворника Нижнего Новгорода выбрали по итогам весенней уборки

В Нижнем Новгороде объявили итоги конкурса на звание лучшего дворника города по итогам весенней уборки. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем макс-канале.
Конкурсная комиссия посетила все участки лидеров районных этапов и дала оценку их работе. Ленинский район вновь подтвердил свое лидерство: как и в зимнем конкурсе, победа осталась за их представителем. Если зимой лучшим был Михаил Морозов, который убирает двор на улице Баумана, то сейчас лучшей стала Полина Шелудяева. В ее зоне ответственности дома №№ 20−26 на улице Июльских дней.
«На работу прихожу в шесть утра. Стараюсь делать все тщательно и с душой. Когда работа в радость — и жители довольны», — рассказала Полина Алексеевна.
Второе и третье места поделили дворники из Нижегородского и Сормовского районов: Мансуржон Джалилов и Вячеслав Егоров.
«По традиции назову всех участников весеннего этапа конкурса: Ирина Юрченко — Московский район, Наталья Числова — Автозаводский район, Мардон Батиров — Советский район, Алексей Крайнов — Приокский район, Мария Романова — Кстовский район, Владимир Соннов — Новинский сельсовет, Владимир Чеснаков — Канавинский район. Спасибо каждому дворнику за нелегкий, но такой важный труд. Вы делаете наш город чище и уютнее», — подытожил Шалабаев.