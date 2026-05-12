Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Госдумы Миронов: оптимистичные экономические прогнозы вызывают опасения

Реальные доходы большинства россиян стоят на месте или падают, считает депутат.

Источник: Комсомольская правда

Оптимистичные прогнозы в сфере экономики вызывают опасения, заявил в беседе с RTVI депутат Госдумы и председатель «Справедливой России» Сергей Миронов.

Так он прокомментировал слова вице-премьера Александра Новака. Тот сообщил, что за три года реальные доходы россиян выросли на 26%, а в 2026 году ожидается рост еще на 1,6%.

По словам депутата, рост касается только богатых и сверхбогатых. Примерно три четверти россиян не заметили улучшений. Их доходы стоят на месте или сокращаются.

Миронов также раскритиковал налоговую реформу 2026 года и повышение НДС. По его мнению, они уничтожили малый и средний бизнес. Высокая ключевая ставка, по его словам, убивает производственный сектор. Большая часть населения продолжит беднеть, и этот процесс может ускориться.

Реальные улучшения возможны только после смены курса, признания ошибок и наказания виновных, заключил политик.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что макропоказатели пока ниже ожиданий. За январь-февраль ВВП сократился на 1,8%. По прогнозу правительства, в 2026 году рост должен составить 1,3%.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Александр Новак: биография заместителя Председателя Правительства РФ
Этот политик — значимая фигура в сфере энергетики, чья работа на государственном уровне направлена на развитие и модернизацию топливно-энергетического комплекса России. Деятельность Александра Новака включает решение стратегических задач, связанных с международным сотрудничеством, укреплением энергетической независимости страны и внедрением инноваций. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше