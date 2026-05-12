Трамвай № 27 изменит схему движения в Нижнем Новгороде на два месяца

В Нижнем Новгороде временно изменится схема движения трамвая № 27. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС), уточнив, что ограничения связаны с реконструкцией дороги на улице Маслякова — на участке от площади Горького до Похвалинского съезда.
В период проведения работ, с 15 мая по 15 июля 2026 года, трамваи будут курсировать по схеме «Московский вокзал — Черный пруд». Вагоны проследуют через следующие точки:
улицу Чкалова и Комсомольскую площадь,
Молитовский мост, р.
улицы Красносельскую, Ильинскую и Октябрьскую.
Автомобилистам и пассажирам общественного транспорта рекомендуется заранее ознакомиться с изменениями и учитывать их при планировании поездок по нагорной части города. По завершении дорожных работ на улице Маслякова трамвай вернется к привычному маршруту.
