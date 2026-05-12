Трамвай № 27 изменит схему движения в Нижнем Новгороде на два месяца

С 15 мая по 15 июля маршрут будет сокращен из-за реконструкции участка дороги на улице Маслякова.

В Нижнем Новгороде временно изменится схема движения трамвая № 27. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС), уточнив, что ограничения связаны с реконструкцией дороги на улице Маслякова — на участке от площади Горького до Похвалинского съезда.

В период проведения работ, с 15 мая по 15 июля 2026 года, трамваи будут курсировать по схеме «Московский вокзал — Черный пруд». Вагоны проследуют через следующие точки:

улицу Чкалова и Комсомольскую площадь,

Молитовский мост, р.

улицы Красносельскую, Ильинскую и Октябрьскую.

Автомобилистам и пассажирам общественного транспорта рекомендуется заранее ознакомиться с изменениями и учитывать их при планировании поездок по нагорной части города. По завершении дорожных работ на улице Маслякова трамвай вернется к привычному маршруту.

Ранее сообщалось, что расписание двух автобусов изменят в Нижнем Новгороде с 12 мая.