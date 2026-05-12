Жители Северного микрорайона Воронежа остались без света вечером 12 мая

Во вторник, 12 мая, незадолго до окончания первого дня короткой рабочей недели в Воронеже отключили электричество в нескольких многоквартирных домах Северного микрорайона. О проблемах с подачей ресурса горожане сообщили в соцсетях.
Как уточнили на горячей линии ПАО «Россети Центр», в настоящее время обесточены адреса на нескольких улицах:
· ул. Хользунова,
· ул. Владимира Невского,
· ул. Генерала Лизюкова,
· Московский проспект.
Энергетики планируют завершить работы и вернуть свет в дома жителей к 18:50.